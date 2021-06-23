Sitenin güvenlik görevlileri doktoru darbetti! "Seni yaşatmayacağız" diyerek tehdit ettiler | Video
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İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan doktor için sipariş getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine doktor ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Üç özel güvenlik görevlisi, doktoru cop, tekme ve yumruklarla dövdü. Yaşadığı anları anlatan doktor, görevlilerin “Seni yaşatmayacağız.” diyerek kendisine saldırdığını söyledi.