Sivas'ta apartmanda yangın çıktı! 6 kişi dumandan etkilendi | Video

SİVAS'ta bir apartmanın 3'ün katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında apartman sakinlerinden 6 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Danişment Gazi Mahallesi Toki Konutları'nda meydana geldi. 6 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan İ.D.'ye ait dairenin yatak odasında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden İ.D. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangını fark eden binanın diğer sakinlerinin bir kısmı dışarı çıktı çıktı. Çıkamayanlar ise olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile tahliye edildi. Doğalgaz ekipleri ise olası bir patlama ihtimaline karşı binanın gazını kesti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Yangında kullanılamaz hale gelen dairede inceleme başlatıldı