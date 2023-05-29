Sivas’ta servis aracı ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var | Video 29.05.2023 | 10:05 Sivas’ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Ulaş ilçesi ile Kangal ilçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde meydana geldi. Kangal ilçesine servis yapan servis aracı ile tır, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.