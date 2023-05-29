Video Yaşam Sivas’ta servis aracı ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var | Video
Sivas’ta servis aracı ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var | Video

Sivas’ta servis aracı ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var | Video

29.05.2023 | 10:05

Sivas’ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Ulaş ilçesi ile Kangal ilçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde meydana geldi. Kangal ilçesine servis yapan servis aracı ile tır, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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