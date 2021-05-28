Sivas'ta vahşet! Dövülerek öldürülen gencin gömüldüğü yer kamerada... 3 gözaltı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Bolu Dağı Tüneli'nde lastiği yanan TIR hasar gördü 28.05.2021 | 15:48
04:04
01:32
02:06
Kaldırımda yürüyen genç canından oluyordu. Dehşet anları kamerada | Video 28.05.2021 | 14:48
05:08
2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi | Video 28.05.2021 | 13:56
04:15
Kerem Alkin | Küresel belirsizlikler ve ülkelerin itibarı 28.05.2021 | 14:09
06:42
00:39
Cenaze aracındaki tabut yola düştü, yürekler ağza geldi | Video 28.05.2021 | 13:31
01:29
01:48
Evin bahçesinden çıkarılan 1,5 metrelik yılan doğaya salındı | Video 28.05.2021 | 12:31
05:09
01:41
Nesli tehlike altındaydı. Sivas’ta görüldü | Video 28.05.2021 | 11:23
02:18
Adıyaman’da yanan tır alev topuna döndü, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 28.05.2021 | 11:42
01:04
Leyla davasında şok eden ses kaydı | Video 28.05.2021 | 11:48
05:17
Hamurpet Gölleri eşsiz doğasıyla görenleri mest ediyor | Video 28.05.2021 | 11:23
00:49
Otomobilin çarptığı kardeşler hayatını kaybetti. Kaza anı kamerada | Video 28.05.2021 | 11:42
01:07
Kenya’da temiz su kuyusu sevinci | Video 28.05.2021 | 10:50
18:42
03:28
Pendik’te daireden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı | Video 28.05.2021 | 10:37
Sivas'ta 7 gündür kayıp olarak aranan Emre Öztürk'ün (28) arkadaşı K.İ. tarafından dövülerek öldürüldükten sonra merkeze bağlı Bademkaya köyü mezarlığına gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kümbet Mahallesi'nde oturan Emre Öztürk, 20 Mayıs'ta arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen Öztürk için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kayıp Emre Öztürk'ü bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Öztürk'ün son olarak temas kurduğu arkadaşları K.İ. (24), İ.P. (32) ve B.A. (38) gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerden K.İ.'nin, Emre Öztürk'ü döverek öldürdüğü ve merkeze bağlı Bademkaya köyü yakınındaki mezarlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Köye giden polis ekipleri, elbiseleriyle toprağa gömülen Emre Öztürk'ün cesedini buldu. Öztürk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.