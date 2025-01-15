Soğukta bitkin düşen yavrusunu ağzında veteriner kliniği önüne getiren anne köpek, yürekleri ısıttı | Video 15.01.2025 | 16:18 Beylikdüzü'nda bir sokak köpeği soğuktan bitkin düşen yavurusunu ağızında taşıyarak veteriner kliniğinin önüne getirdi. Anne köpek donmak üzere olan yavrusunun tedavisi boyunca yanından ayrılmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adnan Kahveci Mahallesi'nde 13 Ocak'ta bir sokak köpeği durumu kötü olan yavrusunu ağzıyla taşıyarak veteriner kliniğinin kapısına getirdi. Köpeği farkeden tekniker, yavruyu içeri alarak tedavi etti. Durumu kötü olan ve kalp atışları yavaşlayan yavru köpek klinikte yoğun bakıma alındı. Bu arada, anne köpek tedavisi boyunca yavrusunun yanından ayrılmadı. Sağlık durumu iyiye giden yavru köpeğin klinikte annesinin yanında tedavisi devam ediyor. Anne köpeğin yavrusunu ağzında getirmesi ve köpeğin klinikte çalışanlar tarafından yoğun bakıma alındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde anne köpeğin yavrusunun başından ayrılmadığı da görülüyor.