Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı? | Video

Yasaklar değişti mi? 81 ilin gündeminde bu soru vardı. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları daha yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Mart ayı başında uygulanmaya başlanan yeni normalleşme takvimi neticesinde iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrılmış ve harita ile önlemlerin her iki haftada bir güncelleneceği paylaşılmıştı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller…