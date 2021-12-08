Video Yaşam Sokak köpeklerinin Sude'ye saldırdığı anlar kamerada | Video
Sokak köpeklerinin Sude'ye saldırdığı anlar kamerada | Video

Sokak köpeklerinin Sude'ye saldırdığı anlar kamerada | Video

08.12.2021 | 13:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokak köpeklerinin Sude’ye saldırdığı anlar kamerada | Video 00:51
Sokak köpeklerinin Sude'ye saldırdığı anlar kamerada | Video 08.12.2021 | 13:46
Sürücü alev alan araçtan son anda böyle kurtuldu | Video 01:06
Sürücü alev alan araçtan son anda böyle kurtuldu | Video 08.12.2021 | 13:40
Fatih’te film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 02:53
Fatih'te film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 08.12.2021 | 12:56
Vatandaşın balık keyfi yarıda kaldı! El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu | Video 01:59
Vatandaşın balık keyfi yarıda kaldı! El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu | Video 08.12.2021 | 12:56
Kendisini uyaran doktoru kameraya alıp tahrik etmişti! Provokatörlerin maskesi düştü 02:20
Kendisini uyaran doktoru kameraya alıp tahrik etmişti! Provokatörlerin maskesi düştü 08.12.2021 | 12:31
Doğum gününde kaza yapıp hayatını kaybeden gencin son görüntüleri yürekleri dağladı | Video 00:34
Doğum gününde kaza yapıp hayatını kaybeden gencin son görüntüleri yürekleri dağladı | Video 08.12.2021 | 11:29
Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video 00:48
Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video 08.12.2021 | 11:13
New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video 06:40
New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video 08.12.2021 | 10:57
İstanbul’da korku dolu anlar: Motosikletli saldırganlar işyerine kurşun yağdırdı | Video 00:43
İstanbul’da korku dolu anlar: Motosikletli saldırganlar işyerine kurşun yağdırdı | Video 08.12.2021 | 10:57
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 8 Aralık 2021 Çarşamba Tek Parça izle! Müge Anlı’da akılamaz olay; Hem kocasından hem altınlarından oldu 11:16
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 8 Aralık 2021 Çarşamba Tek Parça izle! Müge Anlı'da akılamaz olay; Hem kocasından hem altınlarından oldu 08.12.2021 | 10:41
İstanbul Zeytinburnu’nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada 02:22
İstanbul Zeytinburnu'nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada 08.12.2021 | 10:19
İstanbul Avcılar’da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü 01:23
İstanbul Avcılar'da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü 08.12.2021 | 10:19
İstanbul’da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video 02:28
İstanbul'da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video 08.12.2021 | 09:55
Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı | Video 00:38
Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı | Video 08.12.2021 | 09:55
Beyoğlu’nda trafik ışıklarında silahlı saldırı kamerada | Video 01:06
Beyoğlu’nda trafik ışıklarında silahlı saldırı kamerada | Video 08.12.2021 | 09:30
Yola çıkan at trafik kazasına neden oldu, kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:43
Yola çıkan at trafik kazasına neden oldu, kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.12.2021 | 09:21
Beyoğlu’nda korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi | Video 02:10
Beyoğlu’nda korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi | Video 08.12.2021 | 09:18
İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon | Video 01:10
İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon | Video 08.12.2021 | 09:06
Doğum günü kutlamasından gelirken alt geçide uçan araçta feci şekilde can verdi | Video 03:58
Doğum günü kutlamasından gelirken alt geçide uçan araçta feci şekilde can verdi | Video 08.12.2021 | 08:55
Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere şafak operasyonu | Video 00:50
Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere şafak operasyonu | Video 08.12.2021 | 08:55

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evine giderken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Sude Ceylin Ertuğrul'u(14) çevredekiler kurtardı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 6 Aralık akşamı ilçe merkezindeki Kurtuluş Mahallesi, Erkan Yiğit Caddesi'nde yaşandı. Evine giden Sude Ceylin Ertuğrul'a caddede dolaşan 3 sokak köpeği bir anda saldırdı. Kaçmaya çalışan Ertuğrul, kaldırıma yuvarlandı. Köpeklerin kız çocuğuna saldırdığını gören çevredekiler hayvanları bölgeden uzaklaştırdı. Sude Ceylan Ertuğrul olayı yara almadan atlatırken, bu anlar cadde üzerindeki bir ekmek fırının güvenlik kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA