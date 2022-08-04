Video Yaşam Sokak ortasında gasp kamerada | Video
Sokak ortasında gasp kamerada | Video

Sokak ortasında gasp kamerada | Video

04.08.2022 | 10:28

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Konya’da ATM'den para çeken bir kişi, bisikletiyle giderken bıçaklı 4 şahıs tarafından gasp edildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis şüphelileri kısa sürede yakaladı.

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Olay, 1 Ağustos Pazartesi günü sabaha karşı merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Emirpervane Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. bisikleti ile ATM'ye giderek para çekti. Daha sonra tekrar bisikletine binerek eve gitmek için yola çıkan E.T'nin yolu eli bıçaklı 4 şahıs tarafından kesildi. Bıçakla E.T.'nin bisikletinin lastiğini kesen şüpheliler, tehdit ederek ATM'den çektiği 300 lirayı gasp etti. E.T'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gaspa uğrayan E.T'nin ifadesi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahısları belirlemek için çevrede çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, E.T.'nin bıçaklı şahıslar tarafından önünün kesildiği ve şüphelilerden birinin parayı vermesi için tekme attıktan sonra diğer şahısların bıçakla tehdit ederek zorla cüzdanındaki parayı gasp ettikten sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

YAKALANAN ŞAHISLARDAN 2'Sİ TUTUKLANDI
Yapılan çalışma doğrultusunda polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ahmet K., Abdurrahman K. ve yaşı küçük 2 kişi suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerin ilk ifadesinde olayı kendilerinin gerçekleştirdiklerini kabul ettiği öğrenildi. Öte yandan, gözaltına alınan Ahmet K. ve Abdurrahman K. sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük 2 şahıstan 1'inin emniyetten diğerinin ise adli kontrol ile serbest kaldığı öğrenildi.

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