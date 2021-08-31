Video Yaşam Son ABD askeri de Afganistan'dan ayrıldı! Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak böyle kutlama yaptı

Son ABD askeri de Afganistan'dan ayrıldı! Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak böyle kutlama yaptı

Son ABD askeri de Afganistan'dan ayrıldı! Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak böyle kutlama yaptı
31.08.2021 | 09:42

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Son ABD askerinin de nakliye uçağı ile Afganistan'dan ayrılmasının ardından Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda Taliban mensupları havaya ateş açarak böyle kutlama yaptı...

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ABD Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Afganistan'dan geri çeklime sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından Taliban havaya ateş ederek kutladı.


Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD güçlerinin Afganistan'dan geri çekilme sürece tamamlandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını ve Amerikan vatandaşlarını, üçüncü ülke vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etme misyonunun sona erdiğini duyurmak için buradayım" ifadelerini kullanarak, son C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağının Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığını aktardı.


Uçakta askerlerin ve Afganistan'da bulunan çekirdek diplomatik personelin olduğu belirtildi.


Diplomatik tahliye görevi devam edecek
McKenzie, ABD'nin diplomatik tahliye görevine devam edeceğini ifade ederken, "Askeri tahliye tamamlanırken, ABD vatandaşları ve ayrılmak isteyen uygun Afganları tahliye etmek için diplomatik misyon devam ediyor" dedi.


McKenzie, "Bu geceki geri çekilme, hem tahliyenin askeri bileşeninin sonunu, hem de 11 Eylül 2001'den kısa bir süre sonra Afganistan'da başlayan yaklaşık 20 yıllık misyonun sonunu ifade ediyor" ifadelerini kullandı.


Taliban havaya ateş ederek kutlama yaptı
ABD güçlerinin, Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından başkent Kabil'de Taliban üyelerinin havaya ateşe ederek kutlama yaptığı görüldü.

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