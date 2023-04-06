SON DAKİKA: Adana'da kayalar otomobilin üstüne düştü: 4 öğretmen hayatını kaybetti... | Video 06.04.2023 | 15:51 Adana’nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 öğretmen hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza Feke'yi Saimbeyli ilçesine bağlayan Tırtat mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü. Bu sırada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.Hayatını kaybedenlerin öğretmen olduğu öğrenildi.