Video Yaşam SON DAKİKA: Adana'da kayalar otomobilin üstüne düştü: 4 öğretmen hayatını kaybetti... | Video
SON DAKİKA: Adana'da kayalar otomobilin üstüne düştü: 4 öğretmen hayatını kaybetti... | Video

SON DAKİKA: Adana'da kayalar otomobilin üstüne düştü: 4 öğretmen hayatını kaybetti... | Video

06.04.2023 | 15:51

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 öğretmen hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kaza Feke'yi Saimbeyli ilçesine bağlayan Tırtat mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü. Bu sırada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayatını kaybedenlerin öğretmen olduğu öğrenildi.

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