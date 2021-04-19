SON DAKİKA: Adana'da türbedeki skandal TikTok videosuna sosyal medyada tepki yağıyor
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Son dakika haberleri... Adana'da Türbe içinde çekilen skandal TikTok videosu sosyal medyada yoğun tepki çekti.