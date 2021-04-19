Video Yaşam SON DAKİKA: Adana'da türbedeki skandal TikTok videosuna sosyal medyada tepki yağıyor

SON DAKİKA: Adana'da türbedeki skandal TikTok videosuna sosyal medyada tepki yağıyor

SON DAKİKA: Adana'da türbedeki skandal TikTok videosuna sosyal medyada tepki yağıyor
19.04.2021 | 15:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika Haberleri... Adana'da genç kadından türbede skandal TikTok videosu! Sosyal medyada tepki yağdı 00:30
Son Dakika Haberleri... Adana'da genç kadından türbede skandal TikTok videosu! Sosyal medyada tepki yağdı 19.04.2021 | 15:05
SON DAKİKA: Adana'da türbedeki skandal TikTok videosuna sosyal medyada tepki yağıyor 00:30
SON DAKİKA: Adana'da türbedeki skandal TikTok videosuna sosyal medyada tepki yağıyor 19.04.2021 | 15:00
Ardahan'da 21 yıldır cadde ve sokaklarını takım elbisesiyle temizliyor! 03:55
Ardahan'da 21 yıldır cadde ve sokaklarını takım elbisesiyle temizliyor! 19.04.2021 | 12:38
Mersin'de dehşet anları... Otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti! 00:15
Mersin'de dehşet anları... Otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti! 19.04.2021 | 13:47
Kocaeli'de engelli kadını kaçırıp 2 gün tecavüz eden zanlılar adliye önünde böyle ağladı! 01:30
Kocaeli'de engelli kadını kaçırıp 2 gün tecavüz eden zanlılar adliye önünde böyle ağladı! 19.04.2021 | 13:47
Müge Anlı'da son dakika: Müge Anlı'da şaşırtan aşk tuzağı! Art arda iki kadın tarafından... 18:57
Müge Anlı'da son dakika: Müge Anlı'da şaşırtan aşk tuzağı! Art arda iki kadın tarafından... 19.04.2021 | 12:42
SON DAKİKA: Konya'da kuyumcuya silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı! 01:38
SON DAKİKA: Konya'da kuyumcuya silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı! 19.04.2021 | 12:06
Marmara ve Ege'deki depremler sonrası flaş İstanbul ve İzmir depremi açıklaması! 06:09
Marmara ve Ege'deki depremler sonrası flaş İstanbul ve İzmir depremi açıklaması! 19.04.2021 | 11:49
Adana'da 4 yaşındaki kızı balkondan sarkan anneden hayrete düşüren sözler! 02:45
Adana'da 4 yaşındaki kızı balkondan sarkan anneden hayrete düşüren sözler! 19.04.2021 | 10:15
SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 04:44
SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 19.04.2021 | 10:40
Müge Anlı 19 Nisan 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da 15 yaşındaki kız çocuğu olayında anneye büyük şok! 05:00
Müge Anlı 19 Nisan 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da 15 yaşındaki kız çocuğu olayında anneye büyük şok! 19.04.2021 | 10:17
Adana'da korsan taksici hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada... 01:23
Adana'da korsan taksici hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada... 19.04.2021 | 09:59
Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada... 01:11
Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada... 19.04.2021 | 09:01
Hafta sonu kıraathanede toplandılar! 23 kişiye 73 bin liralık mesafesizlik cezası! 00:19
Hafta sonu kıraathanede toplandılar! 23 kişiye 73 bin liralık mesafesizlik cezası! 19.04.2021 | 09:40
İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada... 04:37
İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada... 19.04.2021 | 09:24
Afyonkarahisar'da iftar saatinde feci ölüm! 01:33
Afyonkarahisar'da iftar saatinde feci ölüm! 19.04.2021 | 08:38
Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşların polisi görünce koşarak evlerine kaçma anı kamerada 01:05
Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşların polisi görünce koşarak evlerine kaçma anı kamerada 19.04.2021 | 08:38
Kocaeli'de iftar sofrasında dehşet! Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü 01:35
Kocaeli'de iftar sofrasında dehşet! Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü 19.04.2021 | 09:01
Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı! 05:30
Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı! 19.04.2021 | 09:01
İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü! 01:27
İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü! 19.04.2021 | 09:13

Son dakika haberleri... Adana'da Türbe içinde çekilen skandal TikTok videosu sosyal medyada yoğun tepki çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA