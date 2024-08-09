SON DAKİKA | Ankara'da otobüs kazası: 9 ölü, 26 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika haberleri... Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
01:42
Marketteki indirim izdihamı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü | Video 09.08.2024 | 09:42
05:00
03:31
03:54
Ankara'da feci otobüs kazası: 9 ölü, 26 yaralı! Olay yerinden canlı yayın 09.08.2024 | 08:28
04:15
00:52
22 bin 301 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı | Video 08.08.2024 | 16:21
01:32
Teknedeki buzlukta cesedi çıkmıştı: Boğularak öldürülmüş! | Video 08.08.2024 | 15:53
05:12
Otomobil takla attı: Aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video 08.08.2024 | 15:23
05:16
980 gram doğan Işık bebeğe anjiyo, literatüre geçti | Video 08.08.2024 | 14:48
01:56
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 08.08.2024 | 14:38
02:04
Esenyurt'taki silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasında 08.08.2024 | 13:38
02:04
03:35
02:45
Kırklareli'nde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 15 tutuklama | Video 08.08.2024 | 13:28
00:39
03:18
Sakarya'da ağıla giren kurt 2 koyunu telef etti, o anlar kameraya yansıdı 08.08.2024 | 11:25
02:03
02:13
Tünelde zincirleme kaza: 15 yaralı | Video 08.08.2024 | 10:06
00:49
Reklam verip dolandırdılar… 166 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu… 08.08.2024 | 10:28