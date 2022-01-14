SON DAKİKA: İstanbul Balat'ta Çukur isimli dizinin çekildiği kahvehanede yangın! | Video
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Son Dakika Haberi...Fatih Balat'ta bulunan 2 katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı. Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürülürken itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.