Video Yaşam SON DAKİKA! Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı | Video
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı | Video

SON DAKİKA! Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı | Video

23.10.2022 | 12:34

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Beşiktaş’ta İETT otobüsü motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Otobüsteki yangına ilk müdahale trafikteki sürücüler tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Yangını gören şoförü aracı durdurup, yolcuları aşağıya indirirken, yangına ilk müdahaleyi trafikteki sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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