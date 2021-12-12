Son Dakika: Bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan 22 gün sonra haber geldi! | Video
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Geçirdiği beyin kanaması sonucu acil ameliyat edilen Kadir İnanır, 22 gündür tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nden taburcu edildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.
22 gündür gözetim altına tutulan usta oyuncu, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Dün akşam saatlerinde sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır'ın, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurarak açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı. Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen İnanır, sevgilisi Jülide Kurak ile birlikte kentten ayrılıp Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evlerin doğru yola çıkarken camını açtığı aracından kısa bir konuşma yaptı. Usta oyuncuyu görebilmek için saatlerce hastane önünde bekleyen hayranları, İnanır'ın aracın içinden inmemesine tepki gösterdi.
Hastaneye ilk günden itibaren kendisinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşan gazetecilerin halini hatırını soran Kadir İnanır, "Dar bir alanla alan ile karşı karşıya olduğumuz için böyle bir şey yaşandı. Çok teşekkür ederim her şey için. Sosyal medyadan da benimle ilgili haberlerinizi takip ettim. Hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan önemli kurumlar" dedi.