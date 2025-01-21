SON DAKİKA: Bolu’daki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştılar! | Video

SON DAKİKA: Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Yangının çıkış anının görüntüleri de ortaya çıktı. Panikle camlara çıkan vatandaşlar çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştı.