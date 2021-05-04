SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te feci kaza! 3'ü ağır 20 yaralı

Son dakika haberleri... Bursa Gemlik'te içşileri taşıayn servi aracı devrildi! Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, 3'ü ağır, 20 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Gemlik Serbest Bölge yolunda meydana geldi. Kent merkezinden ilçedeki bir fabrikaya işçi taşıyan İbrahim S. yönetimindeki 16 S 2837 servis midibüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak yan yola devrildi. Kazada, 3'ü ağır, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.



Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.