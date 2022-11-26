SON DAKİKA: Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.



Diyarbakır Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları ekipler çıkarmaya çalışıyor.