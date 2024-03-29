Video Yaşam SON DAKİKA: Güngören’de 5 katlı binada kombi patladı! Mahsur kalanlar var | Video
SON DAKİKA: Güngören’de 5 katlı binada kombi patladı! Mahsur kalanlar var | Video

SON DAKİKA: Güngören’de 5 katlı binada kombi patladı! Mahsur kalanlar var | Video

29.03.2024 | 12:05

Son dakika haberi: İstanbul Güngören'de 5 katlı apartmanın birinci katında kombi patlaması sonrası yangın çıktı. Binanın üst katlarında mahsur kalanların olduğu açıklandı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

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