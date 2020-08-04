Son Dakika Haberi: HDP'li vekil Mensur Işık'a eşini yaralama suçundan 8 yıla kadar hapis | Video

Son dakika... HDP'li vekil Mensur Işık hakkında düzenlenen fezleke Adalet Bakanlığı'nda! HDP'li vekil Mensur Işık hakkında eşini kasten yaralama suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilmesi için dokunulmazlığın kaldırılması talebi ile düzenlenen fezlekenin TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.