Son Dakika Haberi: İstanbul Arnavutköy'deki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Son dakika... İstanbul Arnavutköy'deki iş yerinde meydana gelen patlama anı görüntüleri ortaya çıktı!