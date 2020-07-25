Video Yaşam Son Dakika Haberi: İstanbul Arnavutköy'deki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul Arnavutköy'deki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul Arnavutköy'deki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
25.07.2020 | 12:20

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Son dakika... İstanbul Arnavutköy'deki iş yerinde meydana gelen patlama anı görüntüleri ortaya çıktı!

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