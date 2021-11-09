Son dakika haberi: Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu! Çok sayıda yaralı var...
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Son dakika haberi: Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, bilinmeyen bir nedenden dolayi kontrolden çıkan öğrenci servisi, refüjden dereye uçtu. Olay yerinde çok sayıda yaralı var.
Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi ile Fikri Altıokka caddesi kesiştiği üzerinde meydana gelen trafik kazasında öğrenci servis minibüsü kontrolden çıkarak refüjden dereye uçtu.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfiaye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunuyor.
Servisin Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.
Olay yerinden edinilen bilgiliere göre dereye uçan servisin içinde sıkışan iki öğrencinin olduğu ve 20'den fazla öğrencinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.