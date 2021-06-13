Video Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Rüzgarla birlikte yön değiştirdi! Çanakkale merkezinde kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu | Video

SON DAKİKA HABERİ: Rüzgarla birlikte yön değiştirdi! Çanakkale merkezinde kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu | Video

SON DAKİKA HABERİ: Rüzgarla birlikte yön değiştirdi! Çanakkale merkezinde kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu | Video
13.06.2021 | 19:48

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Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası), kent merkezinde kıyılarda yoğunlaştı.

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