Son Dakika Haberleri | Marmara Depremi'nin eli kulağında! 7.5'e varabilecek depremler... | Video
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ABD’de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı | Video 26.12.2020 | 19:17
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Son dakika! Şanlıurfa'da arazi kavgası dehşeti: 5 ölü, 2 yaralı | Video 26.12.2020 | 15:45
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Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi | Video 25.12.2020 | 17:26
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