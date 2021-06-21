Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hafta sonu Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?| Video
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Kademeli normalleşmede yeni aşamaya ilişkin kararların bugün açıklanması beklenirken öte yandan hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında yeni adımlar atılacağı iddia ediliyor. Bu iddialar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazanacak. Öte yandan milyonlar akşam saatlerine doğru "Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hafta içi ve hafta sonu yasaklar kalktı mı, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son kabinede Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edeceği ifade edilmişti.