Son dakika: Her şey 10 dakikada oldu! Sarıkamış’ı da sel vurdu | Video

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolunun ardından İnkaya köyünü sel vurdu. İnkaya köyündeki evini su basan Resul Bayar, her şeyin 10 dakikada olduğunu söyledi. Sel sırasında ailesiyle evde olduğunu belirten Bayar, "Kapıyı çekme fırsatımız olmadı. Çoluk çocuk içerideydik, onları hemen dışarı attım. Evi su bastı, bu hale geldi." dedi.