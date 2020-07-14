Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde kağıt deposunda yangın | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde kağıt deposunda yangın | Video 14.07.2020 | 08:34
00:37
00:15
00:24
Saniyelerle sel sularına kapılmaktan kurtuldu | Video 13.07.2020 | 22:33
03:29
01:37
Muğla’nın ‘Kartal’ı göreve hazır | Video 13.07.2020 | 19:35
05:16
Son dakika! Rize'de Ağaran Şelalesi taştı! | Video 13.07.2020 | 19:33
00:37
İzmir’de seyir halindeki TIR alev topuna döndü | Video 13.07.2020 | 18:54
01:14
00:42
Maun Suresi dinle! Maun Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı! 13.07.2020 | 17:30
00:56
04:20
00:20
Sakarya'da Karasu'da korkutan hortum kamerada | Video 13.07.2020 | 15:32
00:53
02:23
HDP'den skandal Ayasofya Camii talebi! | Video 13.07.2020 | 14:22
01:36
İstanbul Esenyurt'ta gençlerin yumruklu kavgası kamerada | Video 13.07.2020 | 13:53
01:34
02:16
Otoban kenarında görenleri şaşırtan düğün eğlencesi kamerada | Video 13.07.2020 | 12:36
01:11
Son Dakika: Rize'deki sel ve heyelan kamerada | Video 13.07.2020 | 11:55
İstanbul Beylikdüzü'nde bir atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda hasar meydana geldi.
Yangın, saat 05.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerindeki atık kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında depoda hasar oluştu.