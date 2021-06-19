SON DAKİKA: İstanbul Çatalca'da fabrika yangını! Olay yerinden ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri... İstanbul Çatalca'da meyve suyu fabrikasında yangın!
İstanbul Çatalca'da yer alan bin 600 metrekarelik meyvesuyu fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.