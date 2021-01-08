Son dakika! İstanbul Esenler'de iki kişinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul Esenler'de iki kişinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı!