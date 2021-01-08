Video Yaşam Son dakika! İstanbul Esenler'de iki kişinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika! İstanbul Esenler'de iki kişinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika! İstanbul Esenler'de iki kişinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video
08.01.2021 | 10:48

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Son dakika haberleri... İstanbul Esenler'de iki kişinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı!

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