Son dakika: İstanbul Kağıthane'de silahlı dehşet: 4 yaralı | Video

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Son dakika haberi.. İstanbul Kağıthane'de bir kişi, daha önce husumetli olduğu kişinin yanına gelerek konuşmak istedi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahına sarılan saldırgan, hem husumetlisi ile kardeşini hem de kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi daha silahla yaralayarak kayıplara karıştı.
Olay, gece yarısı Talatpaşa Mahallesi, Bayındır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi sokağa gelerek daha önce husumetli olduğu kişi ile konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan, üzerinde taşıdığı silahı çıkararak, önce husumetli olduğu kişiyi, ardından kavgayı ayırmaya çalışan 3 kişiyi daha silahla ateş açarak yaraladı. Olay sonrası saldırgan kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, silahla yaralanan 4 kişi de sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, sokaktaki delilleri toplarken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.