Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...
20.08.2021 | 20:32

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Son dakika haberleri... İstanbul Taksim'de 6 katlı binada yangın çıktı! 6 katlı binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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