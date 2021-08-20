SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...
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OTOMATİK OYNAT
01:17
SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.08.2021 | 20:32
03:15
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Trabzon'da lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 20.08.2021 | 16:40
05:06
Kırşehir'de koronavirüs aşısı olan 12 yaşındaki Ahmet'ten 'Aşı' çağrısı 20.08.2021 | 15:33
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Bitlis'te Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar kamerada 20.08.2021 | 15:33
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SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.08.2021 | 15:42
02:54
Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK Partiliyim” | Video 20.08.2021 | 15:20
02:29
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Selde yıkılan köprünün yerine 36 metrelik panel köprü inşa ediliyor | Video 20.08.2021 | 14:54
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Müşteri gibi geldi, belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı | Video 20.08.2021 | 14:22
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İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet kamerada | Video 20.08.2021 | 13:29
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Kırmızı ışıkta duramayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 20.08.2021 | 13:04
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Otomobili önce tamir etti sonra çaldı! O anlar kamerada | Video 20.08.2021 | 11:52
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Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu | Video 20.08.2021 | 11:35
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Mardin Kızıltepe'de taşlı- sopalı kavga kamerada: 4 yaralı 20.08.2021 | 11:10
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SON DAKİKA: İstanbul'da TIR şoförü dehşeti! Yol kesip böyle saldırdılar... 20.08.2021 | 11:10
Son dakika haberleri... İstanbul Taksim'de 6 katlı binada yangın çıktı! 6 katlı binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.