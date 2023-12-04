SON DAKİKA! İSTANBUL'DA DEPREM! BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU | Video

Bölge halkına kısa süreli panik yaşatan sarsıntıya ait bilgiler AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre İstanbul deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü, derinliği belli oldu. Gemlik merkezli depremin 5,1 büyüklüğünde olduğu belirtildi.