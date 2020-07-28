Video Yaşam Son dakika: İstanbul'da düğün konvoyu adı altında terör estiren magandalar hakkında flaş gelişme | Video

Son dakika: İstanbul'da düğün konvoyu adı altında terör estiren magandalar hakkında flaş gelişme | Video

Son dakika: İstanbul'da düğün konvoyu adı altında terör estiren magandalar hakkında flaş gelişme | Video
28.07.2020 | 11:47

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Son dakika haberi... İstanbul'da trafikte düğün konvoyunda yaptıkları tehlikeli hareketlerle vatandaşların hayatını tehlikeye atan trafik magandaları yakalandı.

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