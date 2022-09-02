Son Dakika: İstanbul'da film gibi olay: Genç sporcu sahte kimlikle yakalandı! O anlar kamerada | Video

Son dakika haberi: Avrupa Futbol Ligi'nde (European League of Football) oynayan Amerikan Futbolu (Ragbi) Takımı "Berlin T." özel bir gösteri maçı için uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Belge Sahteciliği Uzmanı Polisleri; takımın Brezilya uyruklu defans oyuncusu Stanley Z.'nin verdiği Fransız Kimlik Kartı'nın sahte olduğunu saptadı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri'nin deşifre ettiği "Uluslararası Sahtecilik" olayı; Avrupa Futbol Ligi'nde (European League of Football) oynayan "Berlin T." isimli Almanya merkezli Amerikan Futbolu (Ragbi) Takımı Kafilesi'nin 26 Ağustos Cuma günü Almanya'nın Başkenti Berlin'den 14.55 uçağıyla İstanbul'a gelmesi üzerine ortaya çıkarıldı.İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Maltepe'de özel bir şenliğe katılmak ve gösteri maçı yapmak için İstanbul'a gelen oyuncular başta olmak üzere; kafilede bulunan bütün yolcuları kimlik ve pasaport kontrollerinden geçirdi. Kafilede yer alan ve Berlin T. adlı takımın defans oyuncusu olan Brezilya uyruklu 25 yaşındaki Stanley Z., İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri'ne bir Fransız Kimlik Kartı ibraz etti ve Fransız vatandaşı olduğunu söyledi.Kimliği detaylıca inceleyen İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri, kimlik kartının ön yüzünde Stanley Z.'nin fotoğrafının bulunduğu bölümde çok küçük bir kesiklik tespit etti. Polisler incelemeleri daha da titizleştirdi.İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nün Dış Hatlar Terminali Pasaport Kontuarı'nda görev yapan Belge Sahteciliği Uzmanı Polisler kimliği detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Üzerinde Stanley Z.'nin Fransa'nın Saint-Denis Şehri doğumlu olduğu yazan kimlik kartı detaylı bir şekilde incelemeye alındı ve "Mor Işık Cihazı" başta olmak üzere detaylı teknik incelemelerden geçirildi.Kimlik kartının sahte olduğu, Stanley Z.'nin fotoğrafının ise Stanley Z.'nin kimlik bilgileriyle hazırlanmış olan söz konusu sahte kimliğe yerleştirildiği tespit edildi. Stanley Z. gözaltına alındı. Stanley Z. tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde "Kimlik kartım sahte değil orijinaldir. Elbisemin cebinde kaldığı için çamaşır makinesinde yıkanmış. Yıpranmış olabilir.Dokuz ülkeye gittim" dedi fakat kimliğin sahte olduğu; teknik incelemelerde "Yüzde 100" doğruluk oranıyla raporlandı. Sahte kimlikle ülkemize geldiği belirlenen ve kafileden ayrılmak zorunda kalan Stanley Z., havayolu ile INAD (Inadmissible Passenger - Kabul Edilemez Yolcu) Ekipleri tarafından İstanbul'a geldiği Almanya'ya gönderildi.Stanley Z.'nin kafilesi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na geldiği ve gözaltına alındığı anlar İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.O görüntülere SABAH ulaştı. Parmak izleri alınan Stanley Z.'nin sahte kimlik kartı, kimliğin sahte olduğunun raporlandığı tutanaklar ve Stanley Z.'nin parmak izleri de Almanya Resmi Makamları'na iletildi. Stanley Z.'nin İstanbul'da kalan takım arkadaşları; Stanley Z.'nin "2 Numaralı" ve arkasında isminin yazılı olduğu formasıyla adeta yas tuttu.Takım arkadaşları Stanley Z.'nin formasını ellerinde tuttu. Şarkılar eşliğinde bir video çekti. Oyuncular o videoyu Almanya Berlin T. adlı takımlarının ve kendi sosyal medya sayfalarında paylaşarak Stanley Z.'ye selam yolladı.Almanya'da yaşayan Brezilya uyruklu 25 yaşındaki Stanley Z.'nin yıllar önce kaçak yollarla Fransa'ya gittiğinin, Fransa'nın Saint-Denis Şehri'nde fotoğrafı ve kimlik bilgileriyle söz konusu sahte kimliği hazırlatarak ardından Almanya'ya gittiğinin ve yerleştiğinin değerlendirildiği belirtildi.İddiaya göre yıllarca İstanbul Polisi'ne yakalattığı sahte kimlikle yaşayan Stanley Z. orijinaline yakın bir şekilde ve profesyonelce hazırlanmış söz konusu sahte kimlikle adeta "Hayalet" gibi toplam dokuz ülkeye seyahat etti.Son olarak Türkiye'ye geldiğinde İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nün Belge Sahteciliği Uzmanı Polisleri tarafından yakalandı.Gözaltına alındıktan sonra ilk uçakla Almanya'ya geri gönderilen Stanley Z.'nin İstanbul'dan gönderilen belgelerle birlikte Almanya'dan da Fransa'ya gönderilmesinin ve yasal işlemlerinin detaylı incelemelerle Fransa'da yapılmasının beklendiği ifade edildi.