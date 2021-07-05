Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağında kaza! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağında kaza! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağında kaza! Olay yerinden ilk görüntüler...
05.07.2021 | 08:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski eşini tüfekle vurup kendini öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı | Video 05:40
Eski eşini tüfekle vurup kendini öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı | Video 05.07.2021 | 09:18
Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarmadan darbe 01:18
Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarmadan darbe 05.07.2021 | 09:36
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağındaki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 03:22
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağındaki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 05.07.2021 | 09:28
Metrobüste ilginç maske tartışması | Video 01:23
Metrobüste ilginç maske tartışması | Video 05.07.2021 | 09:22
Arnavutköy’de feci kaza kamerada | Video 00:15
Arnavutköy’de feci kaza kamerada | Video 05.07.2021 | 09:22
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 01:07
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 05.07.2021 | 09:18
Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu 02:22
Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu 05.07.2021 | 09:01
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı: 5 yaralı 03:48
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı: 5 yaralı 05.07.2021 | 08:50
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi 01:45
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi 05.07.2021 | 08:50
İzmir'de husumetli iki ailenin bıçak ve sopalı kavgası 1'i ağır 5 yaralı 00:39
İzmir'de husumetli iki ailenin bıçak ve sopalı kavgası 1'i ağır 5 yaralı 05.07.2021 | 08:45
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağında kaza! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:19
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağında kaza! Olay yerinden ilk görüntüler... 05.07.2021 | 08:41
Yangına rağmen tıraşa devam etti 03:19
Yangına rağmen tıraşa devam etti 04.07.2021 | 16:48
Aspiratör bacasına yuva kuran kuşlar için 2 haftadır aspiratörünü çalıştırmıyor 02:32
Aspiratör bacasına yuva kuran kuşlar için 2 haftadır aspiratörünü çalıştırmıyor 04.07.2021 | 16:48
Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu 06:49
Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu 04.07.2021 | 16:38
Adana’da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi 01:40
Adana’da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi 04.07.2021 | 16:40
Antalya'da 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi 02:24
Antalya'da 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi 04.07.2021 | 16:38
Sakarya'da dehşet! Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı | Video 01:00
Sakarya'da dehşet! Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı | Video 04.07.2021 | 16:04
Kağıthane’de havai fişek faciaya neden oluyordu 02:44
Kağıthane’de havai fişek faciaya neden oluyordu 04.07.2021 | 15:41
Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi 00:42
Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi 04.07.2021 | 15:26
70 bin civcivin içerisinde bulunduğu çiftliği su bastı, o anlar kameraya böyle yansıdı 02:14
70 bin civcivin içerisinde bulunduğu çiftliği su bastı, o anlar kameraya böyle yansıdı 04.07.2021 | 15:08

Son dakika haberleri... İstanbul'da Cennet Metrobüs durağında kaza!

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul haftanın ilk iş gününe bir kaza haberi ile başladı. Ajansların son dakika olarak aktardığı bilgiye göre; Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüsler çarpıştı. Kaza sonrası yolun bu bölümü kapanırken, müdahale sürüyor.

ARKADAN ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre; Küçükçekmece Cennet Durağı'na yanaşan bir metrobüse, arkadan gelen metrobüs duramayarak şiddetli bir biçimde çarptı. Henüz yaralı bilgisi gelmezken, otobüslere müdahale edildiği belirtiliyor.

SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağındaki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA