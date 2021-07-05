SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağında kaza! Olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika haberleri... İstanbul'da Cennet Metrobüs durağında kaza!

İstanbul haftanın ilk iş gününe bir kaza haberi ile başladı. Ajansların son dakika olarak aktardığı bilgiye göre; Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüsler çarpıştı. Kaza sonrası yolun bu bölümü kapanırken, müdahale sürüyor.

ARKADAN ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre; Küçükçekmece Cennet Durağı'na yanaşan bir metrobüse, arkadan gelen metrobüs duramayarak şiddetli bir biçimde çarptı. Henüz yaralı bilgisi gelmezken, otobüslere müdahale edildiği belirtiliyor.