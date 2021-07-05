SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağında kaza! Olay yerinden ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri... İstanbul'da Cennet Metrobüs durağında kaza!
İstanbul haftanın ilk iş gününe bir kaza haberi ile başladı. Ajansların son dakika olarak aktardığı bilgiye göre; Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüsler çarpıştı. Kaza sonrası yolun bu bölümü kapanırken, müdahale sürüyor.
ARKADAN ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre; Küçükçekmece Cennet Durağı'na yanaşan bir metrobüse, arkadan gelen metrobüs duramayarak şiddetli bir biçimde çarptı. Henüz yaralı bilgisi gelmezken, otobüslere müdahale edildiği belirtiliyor.