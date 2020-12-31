Video Yaşam SON DAKİKA! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu kamerada | Video

SON DAKİKA! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu kamerada | Video

SON DAKİKA! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu kamerada | Video
31.12.2020 | 17:11

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Son dakika haberleri... İstanbul'da yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yüzde 60'a ulaşan trafik yoğunluğu canlı yayında kameraya böyle yansıdı...

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