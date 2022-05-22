Video Yaşam SON DAKİKA! İzmir Karaburun ve Dikili'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video
SON DAKİKA! İzmir Karaburun ve Dikili'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video

SON DAKİKA! İzmir Karaburun ve Dikili'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video

22.05.2022 | 16:31

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İzmir'in Karaburun ile Dikili ilçelerindeki makilik ve ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için müdahale ediyor.

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