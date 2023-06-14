SON DAKİKA! İzmir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama | Video 14.06.2023 | 09:38 İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.53'te meydana gelen depremin yerin 10.19 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.