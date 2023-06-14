SON DAKİKA! İzmir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama | Video
İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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