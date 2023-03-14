Video Yaşam SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem | Video
SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem | Video

SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem | Video

14.03.2023 | 10:21

Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Göksun olarak saptandı.

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