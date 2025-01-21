SON DAKİKA | Kartalkaya'da otel yangını! 3 ölü 21 yaralı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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