Video Yaşam SON DAKİKA | Kartalkaya'da otel yangını! 3 ölü 21 yaralı
SON DAKİKA | Kartalkaya'da otel yangını! 3 ölü 21 yaralı

SON DAKİKA | Kartalkaya'da otel yangını! 3 ölü 21 yaralı

21.01.2025 | 07:55

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Kartalkaya’da otel yangını! 3 ölü 21 yaralı 05:55
SON DAKİKA | Kartalkaya'da otel yangını! 3 ölü 21 yaralı 21.01.2025 | 07:55
Beşiktaş’ta yokuştan kayan cip bodrum kattaki bir evin pencere korkuluklarına çarptı! Kaza kamerada | Video 03:13
Beşiktaş'ta yokuştan kayan cip bodrum kattaki bir evin pencere korkuluklarına çarptı! Kaza kamerada | Video 20.01.2025 | 16:55
Önce dini nikahlı eşini bıçakladı, ardından kayınpederini vurdu! | Video 02:37
Önce dini nikahlı eşini bıçakladı, ardından kayınpederini vurdu! | Video 20.01.2025 | 15:55
SON DAKİKA: Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! | Video 01:46
SON DAKİKA: Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! | Video 20.01.2025 | 15:42
Silivri’de kontrolden çıkan araç otoparktaki karavana böyle çarptı: 1 yaralı | Video 02:16
Silivri'de kontrolden çıkan araç otoparktaki karavana böyle çarptı: 1 yaralı | Video 20.01.2025 | 15:23
Yasadışı motosiklet yarışına jandarma engeli: 102 farklı maddeden 326 bin lira ceza | Video 01:36
Yasadışı motosiklet yarışına jandarma engeli: 102 farklı maddeden 326 bin lira ceza | Video 20.01.2025 | 15:09
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü! Kaza anı kamerada | Video 01:54
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü! Kaza anı kamerada | Video 20.01.2025 | 14:30
Polis 3 milyon 500 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi | Video 00:22
Polis 3 milyon 500 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi | Video 20.01.2025 | 14:22
Esenler’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti | Video 02:01
Esenler'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti | Video 20.01.2025 | 14:21
Şanlıurfa’da yakalanan sahte MİT mensubu tutuklandı | Video 01:06
Şanlıurfa'da yakalanan sahte MİT mensubu tutuklandı | Video 20.01.2025 | 12:32
İsveç’te 10 kişiyi öldüren bombalı eylemci Bodrum’da kıskıvrak yakalandı | Video 01:22
İsveç'te 10 kişiyi öldüren bombalı eylemci Bodrum'da kıskıvrak yakalandı | Video 20.01.2025 | 11:49
Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın: 8 gözaltı | Video 00:38
Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın: 8 gözaltı | Video 20.01.2025 | 11:49
Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı | Video 00:29
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı | Video 20.01.2025 | 11:26
Refüje çarpıp ters dönerek duran otomobildeki 2 kişinin burnu bile kanamadı | Video 01:19
Refüje çarpıp ters dönerek duran otomobildeki 2 kişinin burnu bile kanamadı | Video 20.01.2025 | 11:01
Şırnak’ta ambulans helikopter, 5 aylık bebek için havalandı | Video 00:16
Şırnak’ta ambulans helikopter, 5 aylık bebek için havalandı | Video 20.01.2025 | 10:39
Eyüpsultan’da korkutan anlar: Kendisine saldıran kuryeyi copla böyle darbetti! | Video 00:43
Eyüpsultan'da korkutan anlar: Kendisine saldıran kuryeyi copla böyle darbetti! | Video 20.01.2025 | 10:22
Okuldan çıkan çocuğun elindeki cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı | Video 00:35
Okuldan çıkan çocuğun elindeki cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı | Video 20.01.2025 | 10:04
Sivas’ta 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:26
Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 20.01.2025 | 10:02
Önce kaza yaptılar, sonra tekmeli yumruklu kavga ettiler! O anlar kamerada | Video 02:19
Önce kaza yaptılar, sonra tekmeli yumruklu kavga ettiler! O anlar kamerada | Video 20.01.2025 | 09:49
Kahramanmaraş’ta yolda yürüyen kadına saldırdı! Dehşet dolu dakikalar kamerada | Video 03:02
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen kadına saldırdı! Dehşet dolu dakikalar kamerada | Video 20.01.2025 | 09:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA