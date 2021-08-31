SON DAKİKA: Masterchef Murat'tan yeni skandal! Masterchef Murat'a polis müdahalesi kamerada...
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Son dakika haberleri... TV 8'de Masterchef yarışma programı ve papağana işkence görüntüleri ile adını Murat Özdemir'den yeni skandal! Masterchef Murat'ın yanlış park nedeniyle aracını çekmek isteyen polislere hakaret ederek rüşvet vermeye çalıştığı saniye saniye kameraya böyle yansıdı...