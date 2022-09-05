Video Yaşam Son Dakika: Müge Anlı'da DJ Gezgin itirafı! Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu: "Kardeşimi öldürüp, halıya sarıp..." | Video
Son Dakika: Müge Anlı'da DJ Gezgin itirafı! Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu:

Son Dakika: Müge Anlı'da DJ Gezgin itirafı! Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu: "Kardeşimi öldürüp, halıya sarıp..." | Video

05.09.2022 | 14:34

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Müge Anlı'da araştırılan DJ Gezgin cinayetinde son dakika itirafı geldi. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ cinayetle suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz ile bir kez daha canlı yayında karşı karşıya geldi. Haklarındaki iddiaları reddeden ikilinin sözlerine karşılık ev sahipleri Müge Anlı'ya konuştu. Fatma Karadağ'ın oğlu Alim'in Cemal Durmaz'a 'baba' diye seslendiğini ifade eden ev sahibi, Fatma Hanım'ın Cemal Bey hakkında suçlamalarını da bir bir anlattı. İşte Müge Anlı canlı yayınında itirafta bulunan ev sahibinin DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayeti hakkında sözleri...

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