Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da Pideci Gökhan'a kaçan kadından kocası Serkan Kıyak'a çileden çıkartan şok sözler
SON DAKİKA: Müge Anlı'da Pideci Gökhan'a kaçan kadından kocası Serkan Kıyak'a çileden çıkartan şok sözler

SON DAKİKA: Müge Anlı'da Pideci Gökhan'a kaçan kadından kocası Serkan Kıyak'a çileden çıkartan şok sözler

07.12.2021 | 10:38

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Son dakika haberleri... Müge Anlı'da karısı tarafından terk edilen kocaya canlı yayında Pideci Gökhan şoku! Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak'ın daha öncede üç dört defa başka erkeklerle konuşurken yakaladığı eşinin eve dönmesi için canlı yayında dil dökerken yaşadıkları sosyal medyada da ilgi çekti.

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