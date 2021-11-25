SON DAKİKA: Müge Anlı'dan canlı yayında tepki "Kanı yerde kalmasın! Öteki dünyaya bırakamayız...
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Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video 25.11.2021 | 10:55
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Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada | Video 25.11.2021 | 10:35
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Sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu güldürdü | Video 25.11.2021 | 09:49
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Liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada | Video 25.11.2021 | 09:49
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Sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu güldürdü | Video 25.11.2021 | 09:27
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Kars Sarıkamış'ta kar yağışı etkili oluyor | Video 25.11.2021 | 09:22
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Sürücü kazada yaralanan iki kişiyi olay yerinde bırakıp kaçtı | Video 25.11.2021 | 09:01
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı'dan Leyla Aydemiz'in ölümü olayına tepki! "Kanı yerde kalmasın! Öteki dünyaya bırakamayız herşeyi bu dünyada biz bu adaleti göreceğiz"