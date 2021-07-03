Son dakika: Ölüdeniz'de tekne battı! | Video
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Muğla İl Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Belceğiz Mevkinde bir yolcu teknesi battı.