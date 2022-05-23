Video Yaşam Son Dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Son Dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Son Dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video

23.05.2022 | 11:01

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Son dakika haberleri: Konya'da eğlence merkezi işleten 2014 yılı Türkiye Motodrag şampiyonu Mustafa Adım'ın (43) çalışanı Yusuf Sivridağ (36) tarafından gittiği çorbacıda vurulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde katil zanlısının çorbacıya girdikten sonra belinden çıkardığı tabanca ile Adım'a doğru peş peşe ateş ettiği ve araya girmek isteyenlere de silah doğrultması yer alıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

21 Mayıs sabahı merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesinde bulunan çorbacıda meydana gelen olayda, 2014 yılı Türkiye Motodrag şampiyonu Mustafa Adım, bir grup arkadaşı ile masada otururken içeriye işlettiği eğlenme merkezinde garson olarak çalışan Yusuf Sivridağ girdi.

Sivridağ tarafından göğsünden vurulan Adım, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kısa süre içerisinde yakalanan Sivridağ ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Mustafa Adım'ın vurulma anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Mustafa Adım'ın bir grup arkadaşı ile masada oturduğu, bu sırada içeriye giren Yusuf Sivridağ'ın içeriye girerek belinden çıkardığı tabanca ile Adım'a peş peşe ateş ettiği, yaralanan Adım'ın ise can havliyle dışarıya doğru kaçtığı görülüyor.

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