Son Dakika: Saros Körfezi'nde orman yangını | Video
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Son Dakika Haberi... Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü ve Çanakalle’nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyü arasında bugün saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Edirne Saros Körfezi kıyısında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Helikopter ve yangın söndürme araçları alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Ekili alanlarda büyüyen yangın kısa zamanda ormanlık alana da sıçradı. Yangını haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve 2 yangın söndürme helikopteri ve bir uçak sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.