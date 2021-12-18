SON DAKİKA:  Van'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberleri... Van-Özalp karayolunda 2 otomobilin çarptığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Anzaf Kalesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 65 NP 133 plakalı Hundai marka otomobil ile 21 FZ 107 plakalı Renault Megane marka otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazayı ihbarını alan, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ve jandarma gizli buzlanmanın olduğu bölgede ikincisi bir kazaya sebebiyet vermemesi için geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler ise otomobil de sıkışan yaralıları çıkardı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.