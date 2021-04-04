Video Yaşam Sultan papağanı ıslık çalarak 'Türkiyem' şarkısını söylüyor | Video

Sultan papağanı ıslık çalarak 'Türkiyem' şarkısını söylüyor | Video

Sultan papağanı ıslık çalarak 'Türkiyem' şarkısını söylüyor | Video
04.04.2021 | 15:43

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde veteriner Bekir Taşdemir’in 3 yaşındaki 'Paşa' adlı Sultan papağanı, Türkiyem’ şarkısını ıslık çalarak söylüyor.

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Kaynarca ilçesi Merkez Mahalle'de yaşayan veteriner hekim Bekir Taşdemir, 3 yıl önce sahiplendiği ve 'Paşa' ismini verdiği Sultan papağanına 'Türkiyem' şarkısını öğretti. Paşa mutlu olduğu zamanlarda şarkıyı ıslık çalarak söylemeye başladı. İş yerinde müşterilere de 'Türkiyem' şarkısını söyleyen Paşa, dinleyenleri kendisini hayran bırakıyor. Papağanın ilk başlarda sadece belirli kelimeleri konuştuğunu ancak daha sonra bu şarkıya ıslıkla eşlik etmeye başladığını belirten Taşdemir, "Türkiyem şarkısını çok seviyor. Birkaç kelime konuşabiliyor ama en sevdiği şeylerden biri Türkiyem şarkısını söylemek. Bazen buraya dışarıdan gelen insanları da taklit ediyor, çok duyduğu sesleri hafızasına alarak taklit ediyor. Bundaki en büyük sebep ilgi çekmek, insanların ya da çevrenin ilgisini çekmek için yapıyor" dedi.

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