Video Yaşam Sultangazi’de eski çalıştığı durağın taksisini böyle parçaladı | Video
Sultangazi’de eski çalıştığı durağın taksisini böyle parçaladı | Video

Sultangazi’de eski çalıştığı durağın taksisini böyle parçaladı | Video

23.10.2021 | 19:19

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Sultangazi’de eskiden çalıştığı taksi durağına gelerek bir taksiyi parçalayan kişinin o anlarını, taksisi parçalanan taksi sürücüsü kayıt altına aldı.

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